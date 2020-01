Trump limitará visas a mujeres embarazadas para frenar el “turismo de maternidad”

El gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves que limitará las visas temporales otorgadas a mujeres embarazadas sospechosas de querer llegar al país para que su hijo se beneficie automáticamente de la nacionalidad estadounidense por nacimiento.

"A partir del 24 de enero de 2020, el Departamento de Estado ya no emitirá visas de visita temporales a los extranjeros que quieran ingresar a Estados Unidos para hacer 'turismo de maternidad'", con el fin de aprovechar la ley de suelo estadounidense, anunció el jueves la Casa Blanca.

Las nuevas reglas están dirigidas a las mujeres que "viajan a Estados Unidos para que, al dar a luz a suelo estadounidense, su hijo obtenga de forma automática y permanente la nacionalidad estadounidense", dijo.

Calificando la práctica como una "evidente laguna migratoria", el gobierno de Trump asegura que la "industria del turismo de maternidad" amenaza con ser una "sobrecarga" para los hospitales del país y una amenaza a la seguridad del país.

La Constitución de Estados Unidos garantiza la ciudadanía automática a cualquier persona nacida en territorio estadounidense.

Trump ha hecho de la restricción de la inmigración una prioridad de su administración, y ha amenazado en el pasado con abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Paralelamente, el mandatario arremetió de forma fulminante contra el juicio político en su contra, en desarrollo en el Senado, en momentos en que los demócratas se preparaban para reanudar su presentación de cargos por los cuales creen debería el magnate debe ser destituido.

Trump, quien regresó a Washington el miércoles por la noche, tras participar en el Foro Económico Mundial de Davos, comenzó su día con una serie de tuits emitidos desde la Casa Blanca.

El presidente republicano acusó a los demócratas que ostentan mayoría en la Cámara de Representantes de presentar a los senadores un caso que estaba "cargado de mentiras y tergiversaciones".

The Democrat House would not give us lawyers, or not one witness, but now demand that the Republican Senate produce the witnesses that the House never sought, or even asked for? They had their chance, but pretended to rush. Most unfair & corrupt hearing in Congressional history!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020