Trump y Thunberg brindan discursos radicalmente opuestos en Davos

En el marco del Foro Económico de Davos 2020, el presidente estadounidense, Donald Trump, y la activista sueca, Greta Thunberg, expusieron este martes sus posturas radicalmente opuestas sobre el cambio climático.

Mientras el mandatario denunció a los denominados "catastrofistas", la joven activista lamentó, por el contrario, que "no se ha hecho nada" por el planeta.

"Tenemos que rechazar a los eternos 'catastrofistas' y sus predicciones de apocalipsis", dijo Trump, acusando a los "herederos de los insensatos adivinos del pasado" de equivocarse en el cambio climático, como ya hicieron, según él, cuando predijeron la superpoblación del planeta o el fin del petróleo.

Pocas horas antes, Thunberg había criticado, en uno de los coloquios del foro, la inacción de los poderes públicos.

"Estamos todos luchando por el clima y por el medioambiente. Pero si lo miran desde una perspectiva general, en la práctica no se ha hecho nada", dijo la activista, lamentando además las dificultades para transmitir su mensaje a pesar de su presencia mediática.

Ambos simbolizan el abismo entre la visión de los que, como el presidente estadounidense, creen que la protección del medio ambiente es un freno al crecimiento económico, y la de una joven generación que pide medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde.

"Nuestra casa está ardiendo, su inacción aviva las llamas", afirmó Thunberg en otra de las sesiones de la jornada llamada "Evitar el apocalipsis climático", y pidió en concreto "poner fin de inmediato a todas las subvenciones a las energías fósiles", no en 2030 o 2050 "sino ahora".

