Reina Isabel II aprueba proyecto de ley sobre el Brexit

La reina Isabel II dio el jueves su asentimiento real para que el Reino Unido abandone finalmente la Unión Europea (UE) a final de mes, al aprobar la ley elaborada por el gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que regula los términos del Brexit.

"Su majestad la reina ha dado su asentimiento real" al texto que regula los términos del divorcio con la UE, anunció Steve Barclay, ministro del Brexit.

"Esto permite al Reino Unido salir de la UE el 31 de enero", agregó Barclay en Twitter.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr

— Steve Barclay (@SteveBarclay) January 23, 2020