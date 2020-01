Pelosi nombra a siete fiscales para juicio político contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, presentó este miércoles a los siete legisladores que actuarán como fiscales en el juicio político contra el presidente Donald Trump en el Senado.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara baja, Adam Schiff, será el encargado de liderar la acusación contra el mandatario en el juicio que se espera comience el martes.

Watch as the House’s impeachment managers are introduced. These Representatives are tasked with presenting the case for impeachment during the upcoming Senate trial. #DefendOurDemocracy https://t.co/hjmMlEaksO

Schiff lideró la investigación de la Cámara de Representantes que llevó a la acusación de Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Los otros legisladores nombrados son el presidente del Comité de Justicia, Jerry Nadler, y los diputados demócratas Hakeem Jeffries, Sylvia Garcia, Val Demings, Zoe Lofgren y Jason Crow.

Una de las diputadas, Lofgren, ha sido parte de tres acusaciones, como miembro de la Comisión Judicial en el juicio político de Richard Nixon; como miembro de la Comisión Judicial sobre el juicio político de Bill Clinton, y ahora como fiscal en este caso.

"Hoy, tengo el privilegio de nombrar a los gerentes del juicio político al presidente", escribió Pelosi en un tuit, acompañando su mensaje de la etiqueta "#DefendOurDemocracy" ("Defender nuestra democracia").

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

La presidenta de la Cámara de Representantes dijo que más tarde este miércoles se votará una resolución para nombrar formalmente al equipo, transmitiendo los artículos de juicio político al Senado.

"El presidente de Estados Unidos no está por encima de la ley", dijo Pelosi.

Tras el anuncio de Pelosi, Trump respondió inmediatamente por medio de su cuenta de Twitter, denunciando una "estafa" orquestada por sus rivales demócratas.

"Aquí vamos de nuevo, otra estafa orquestada por los demócratas que no hacen nada", tuiteó el mandatario, segundos después de que Pelosi revelara los nombres que los siete congresistas que integrarán el equipo.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020