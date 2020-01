Nancy Pelosi cree tener "testimonios suficientes" para la destitución de Trump

La líder de los demócratas en el Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, afirmó este domingo que dispone de "testimonios suficientes" para destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la víspera de una semana crucial antes de la apertura en el Senado del juicio político al presidente.

"Creemos que hay testimonios suficientes para destituir al presidente", dijo la congresista de California al canal ABC.

Pelosi dio el viernes su visto bueno al envío del acta de acusación de Trump al Senado la próxima semana, abriendo así el camino a un juicio político inminente.

La líder demócrata confirmó este domingo que reunirá a sus correligionarios el martes para fijar el calendario.

El republicano Trump es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que enfrenta un juicio político en el Congreso.

La oposición demócrata acusa al mandatario de haber incurrido en abuso de poder al pedir a Ucrania que investigara al exvicepresidente Joe Biden, un posible rival del mandatario en la próximas elecciones de noviembre.

El proceso de destitución tiene pocas posibilidades de prosperar en el Senado, ya que los republicanos son mayoritarios en la Cámara Alta.

Trump ha dicho que espera una exoneración rápida.

"¿Por qué debería tener el estigma del impeachment asociado a mi nombre cuando no hice nada malo", tuiteó el presidente el domingo. "¡Muy injusto para decenas de millones de votantes!", agregó.

Why should I have the stigma of Impeachment attached to my name when I did NOTHING wrong? Read the Transcripts! A totally partisan Hoax, never happened before. House Republicans voted 195-0, with three Dems voting with the Republicans. Very unfair to tens of millions of voters!

También renovó un llamado a que el demócrata Adam Schiff, quien dirigió la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes, sea llamado como testigo, y que se haga testificar a la propia Pelosi.

Más tarde dijo que el caso debería desestimarse sin juicio, ya que cualquier audiencia daría una credibilidad indebida a la "caza de brujas" en su contra.

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020