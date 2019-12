Demócratas acusan formalmente a Trump de abuso de poder y obstrucción

Los legisladores demócratas que controlan la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron este martes que imputarán al presidente Donald Trump con los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la justicia, que ahora deben ser votados por el pleno, como parte del juicio político.

Si la Cámara de Representantes vota a favor de destituir a Trump, el presidente estadounidense se convertiría en el tercer mandatario en ser sometido a un juicio político.

Sin embargo, sigue siendo improbable que esta opción prospere en el Senado, el cual está controlado por los aliados republicanos del mandatario.

"Cuando el presidente traiciona la confianza y se pone por delante del país, pone en peligro la Constitución y la democracia, y pone en peligro la seguridad nacional", dijo en una rueda de prensa el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler.

Tras dos meses de investigaciones, legisladores demócratas afirman que Trump retuvo, por sus intereses, ayuda militar a Ucrania para enfrentar la amenaza de los separatistas prorusos en el este.

Además, lo acusan de ofrecer una visita a la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a cambio de que Kiev abriera una investigación contra el exvicepresidente Joe Biden, su potencial oponente en las elecciones de 2020.

Trump (que ataca asiduamente a los demócratas por haber emprendido la investigación en su contra) denostó el proceso como una "caza de brujas", y dijo que las acusaciones de que presionó a Ucrania son "ridículas".

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019