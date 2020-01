Trudeau dice tener información de que Irán derribó avión ucraniano

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este jueves que varias fuentes de inteligencia, incluidos los servicios canadienses, sugieren que el Boeing 737 que se estrelló el miércoles cerca de Teherán fue "derribado por un misil tierra-aire" de Irán.

"Tenemos información de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestros propios servicios", que "indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Puede que no haya sido intencional", dijo Trudeau en conferencia de prensa.

El primer ministro canadiense insistió en que este último giro de acontecimientos "refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este caso".

WATCH LIVE: I’m giving an update on the plane crash in Iran from the National Press Theatre in Ottawa. https://t.co/1hBa4cUQ9h

