FOTO. Incendian estatua de Donald Trump en Eslovenia

Una estatua de madera que representaba al presidente estadounidense, Donald Trump, y que había sido instalada en Eslovenia meses atrás se incendió por completo, probablemente víctima de un acto de vandalismo.

La creación de ocho metros de altura, construida con tablas de madera, que parodiaba al presidente norteamericano, fue consumida totalmente por las llamas.

Los bomberos, que intervinieron en la madrugada de este jueves, no pudieron impedir el desastre, dijo el alcalde de la localidad de Moravce, ubicada a unos 30 kilómetros de Liubliana, adonde la estatua fue trasladada el mes pasado.

#Breaking : Slovenia. Statue mocking Trump torched. Police searching for unknown arsonist(s). Artist, Tomaz Schlegl, last August, 'The statue has two faces. One is nice, the other is that of a vampire'#NewYorkPost #dailybeast #thelastword #NewYorkTimes pic.twitter.com/u9uT1Y9xXc

— Elaine Ina Hindin (@heddatalespin) January 9, 2020