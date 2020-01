VIDEO. Tras ataque iraní, otros dos cohetes caen en Zona Verde de Bagdad

Sirenas sonaron en Bagdad la noche del miércoles, alertando sobre el impacto de dos cohetes en la llamada Zona Verde de la capital de Irak, región donde se encuentra ubicada la embajada de Estados Unidos.

Fuentes policiales y militares, citadas por medios internacionales, aseguraron que el incidente no dejó víctimas.

Explicaron, además, que se trató de cohetes tipo Katyusha, y que al menos uno de ellos cayó a unos 100 metros de la sede diplomática estadounidense.

En redes sociales, circulaban videos que mostraban a personas corriendo para buscar refugio tras escuchar las sirenas que alertaban de la emergencia.

De momento, se desconoce el origen del ataque, que se produce en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

La escalada aumentó a raíz de la muerte, el pasado viernes, del general iraní Qasem Soleimani, en un ataque dirigido por fuerzas estadounidenses en Bagdad.

Irán respondió la noche del martes con un ataque con misiles en contra de dos bases militares que albergaban fuerzas estadounidenses en Irak.

Trump se pronuncia

En una esperada alocución la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por primera vez ante la prensa tras el ataque iraní, y aunque advirtió que nunca permitiría que Teherán posea un arma nuclear, pareció rebajar las tensiones con su discurso.

Trump envió un mensaje conciliador a las autoridades iraníes, indicando que su país "está listo para abrazar la paz con aquellos que la buscan".

No obstante, recordó que Washington posee "misiles poderosos, precisos, letales y rápidos", aunque aclaró que no está en favor de una escalada del conflicto. "El hecho de que tengamos todo este equipo militar no significa que tengamos que usarlo. No queremos usarlo", dijo.