Presidente Morales: “A mí que me registren y me investiguen”

El presidente Jimmy Morales aseguró este miércoles que durante sus cuatro años de Gobierno se han tenido avances en la educación pública, entre otros temas, e instó a las autoridades entrantes a darle seguimiento a los diferentes programas implementados.

Indicó que al inicio de su gestión se entregaba únicamente una refacción escolar a los estudiantes; sin embargo, ahora la inversión se incrementó en este rubro y pasó a ser alimentación, consistente en un tiempo de comida, ya sea desayuno o almuerzo.

Por aparte, Morales mencionó que se instalaron laboratorios de computación en 1 mil 500 escuelas, se hicieron trabajos de reparación y construcción en 5 mil 500 establecimientos, y se fortaleció la atención en primero primaria para reducir el abandono o repetición escolar.

Otro punto abordado por Morales fue el del presupuestario. Señaló que el Ministerio de Educación tiene asignados Q16 mil millones y la primera transferencia por Q614.9 millones, que corresponde al tercer trimestre, se hará desde hoy y se concluirá a más tardar el lunes.

Por aparte, Morales agradeció la labor de los maestros, padres de familia y autoridades de Educación a favor de los niños y jóvenes del país.

Y dio a conocer que recientemente recibió un reconocimiento por parte de sindicalistas del magisterio. “Lo atesoraré con todo mi corazón”, resaltó.

Según él, este es resultado de las mejoras que se dieron y la dignificación para el personal docente y no corresponde a ningún asunto irregular.

“A mí que me registren y me investiguen, no ha habido ninguna tranza por debajo de la mesa, es más, en mi gobierno no hubo fafa”, expuso Morales.