Tras ataque, Trump anuncia sanciones contra Irán pero dice que está “listo para la paz”

En un esperado discurso desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se pronunció por primera vez ante la prensa tras el ataque con misiles lanzado el martes por Irán contra dos bases militares estadounidenses en Irak.

El mandatario republicano abrió su discurso reafirmando algo que ya había dicho en varias ocasiones desde la escalada del conflicto:

"Mientras yo sea presidente de Estados Unidos, a Irán no se le permitirá tener un arma nuclear".

Se refirió, además, de forma directa al general iraní, Qasem Soleimani, muerto el pasado viernes en Bagdad en un ataque con dron dirigido por su gobierno, diciendo que este "debió haber sido eliminado hace mucho tiempo".

"Estaba bañado en sangre (…) eliminando a Soleimani le enviamos un mensaje a los terroristas", apuntó.

#URGENTE @realDonaldTrump: "Estaba bañado en sangre. Él debió haber sido eliminado hace mucho tiempo. Eliminando a (Qasem) Suleimani, le enviamos un mensaje a los terroristas" La nota ► https://t.co/hkOXcxLIhq pic.twitter.com/az1cVkIZDr — Publinews Mundo (@Mundo_PN) January 8, 2020

Asimismo, el magnate anunció que Estados Unidos impondrá "sanciones adicionales" contra Irán, y llamó a la República Islámica a "desistir de sus ambiciones nucleares".

En ese sentido, llamó a las potencias mundiales a abandonar el acuerdo nuclear con Irán, del cual Washington se retiró, y a buscar un nuevo acuerdo con Teherán "que resulte en un mundo más seguro y pacífico".

"Su campaña de terrorismo y de muerte no va a ser tolerada", dijo Trump en referencia a Irán.

#URGENTE @realDonaldTrump: "Su campaña de terrorismo y de muerte no va a ser tolerada", dice el mandatario, refiriéndose a Irán La nota ► https://t.co/hkOXcxLIhq pic.twitter.com/GWlz3F0g6x — Publinews Mundo (@Mundo_PN) January 8, 2020

"No necesitamos su petróleo"

Hacia el final de su discurso, el mandatario aseguró que bajo su liderazgo, la economía estadounidense "se ha fortalecido más que nunca" y afirmó que su país es "el principal productor de petróleo y gas natural en el mundo".

"Somos independientes y no necesitamos el petróleo del Oriente Medio".

Además, recordó a Teherán que Washington posee "misiles poderosos, precisos, letales y rápidos", aunque aclaró que no está en favor de una escalada del conflicto. "El hecho de que tengamos todo este equipo militar no significa que tengamos que usarlo. No queremos usarlo", dijo.

Por último, Trump pareció enviar un mensaje conciliador a las autoridades iraníes, indicando que Estados Unidos "está listo para abrazar la paz con aquellos que la buscan".