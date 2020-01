Trump: "Tenemos el ejército más poderoso y equipado del mundo"

Luego de dos horas de que se conociera sobre un ataque en contra de una base aérea estadounidense ubicada en Al-Asad, Irak, el presidente Donald Trump emitió un pronunciamiento.

Al menos una docena de misiles balísticos lanzó Irán a modo de venganza por la muerte del general Qasem Soleimani.

Además, indicó que al momento se realiza una evaluación de víctimas y daños en el lugar del ataque.

No obstante, también destacó que Estados Unidos cuenta con "el mejor ejército" del planeta.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020