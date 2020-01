Canciller de Irán: "No buscamos la guerra, pero nos defenderemos de cualquier agresión"

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, habló luego de que su país atacara con misiles una base militar estadounidense en Irak.

El canciller aseguró que su país había "adoptado y concluido" medidas de represalias "proporcionadas" ante el asesinato del general Qasem Soleimani.

Soleimani murió el pasado viernes luego de un ataque de dron estadounidense en Bagdad.

En la red Twitter, Zarif apuntó también que las medidas estaban en línea con "la Carta de la ONU al atacar una base desde donde son lanzados ataques contra nuestros ciudadanos y oficiales de alto rango".

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020