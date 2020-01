VIDEO. Irán ataca base militar de Estados Unidos en Irak por asesinato de Soleimani

Irán perpetró este martes un ataque de cohetes contra tropas de Estados Unidos en Irak.

Al menos nueve cohetes cayeron en la noche de este martes en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak.

#URGENTE PRIMERAS IMÁGENES: Irán bombardea con al menos una decena de misiles una base aérea de Irak que alberga fuerzas de EE.UU. Máxima tensión en el medio Oriente, El vídeo ha sido publicado por la TV pública de Irán. pic.twitter.com/0g6jtQW1sV — En La Mira Noticias (@EnLaMira_Sv) January 8, 2020

En dicho lugar están desplegadas las tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

Iranian TV announces first response to Soleimani’s assassination.

There are confirmed reports of 6 missiles fired on US Airbase in Ain al-Asad (Anbar province) of Iraq. Casualties of US troops reported.

pic.twitter.com/BLA9JesEoK — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) January 7, 2020

Este ataque ocurre después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder a Estados Unidos.

El conflicto inició luego del ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad.

⚡🔴 URGENT – ALERTE MAJEURE : Attaque en cours de la base aérienne d'Al Asad en #Irak. Il y aurait plusieurs soldats américains morts. Les médias iraniens assurent que "les représailles ont commencé". L'#Iran est derrière l'attaque. (FARS) pic.twitter.com/k3v1PpxFyG — La Plume Libre (@LPLdirect) January 7, 2020

El ataque de Estados Unidos en Irak costó la vida del general Qasem Soleimani. El jefe paramilitar era arquitecto de la política expansionista iraní en Oriente Medio.

Además, murió el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

#Breaking: Semi-official Fars news agency in #Iran claims that the rocket attack at Al Assad was an "Iranian six missile attack" (6:03 p.m. ET 1/7/20) Ayn al Asad is an Iraqi Armed Forces and United States armed forces air base located in Anbar province of western #Iraq. pic.twitter.com/c2P7Hlyk0N — Walter Aleman (@WalterAleman8) January 8, 2020

Estados Unidos en alerta

La Casa Blanca dijo el martes que el presidente Donald Trump estaba "monitoreando" los reportes de un ataque a una base aérea en el oeste de Irak. Asimismo, indicaron que ahí están alojadas la fuerzas de la coalición y de Estados Unidos.

"Estamos al tanto de los reportes de los ataques a las instalaciones de Estados Unidos en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación. Además, está consultando con su equipo de seguridad nacional", dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.