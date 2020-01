Presidente asegura que los adversarios del Ejército tienen un enemigo llamado Jimmy Morales

El presidente Jimmy Morales participó este viernes en la inauguración del astillero naval en el Comando Naval del Caribe del Ejército de Guatemala, en el departamento de Izabal.

El gobernante resaltó que durante su gestión, y estando al frente de la cartera de la Defensa tres diferentes ministros, se ha avanzado en diferentes temas.

Entre estos mencionó que la entidad castrense ha trabajado para el país elaborando escritorios escolares, camillas para hospitales y comedores móviles.

Con estos últimos se han atendido emergencias desde inundaciones hasta erupciones, como la del volcán de Fuego, destacó.

Refirió que también se ha apoyado en la recuperación de la red vial. Son más de 6 mil kilómetros de caminos terciarios atendidos por el Cuerpo de Ingenieros, aseguró.

Según sus palabras, son logros en beneficio de la marina, de la aviación y la infantería, entre otras áreas del Ejército.

“Ahora, estamos entregándole a la población guatemalteca el primer astillero naval de la época moderna de nuestro país”, dijo.

Resaltó que la primera de estas sedes fue construida por Pedro de Alvarado en el puerto de Iztapa, hace 500 años.

Con el nuevo astillero se busca que se construyan embarcaciones, así como dar mantenimiento a las mismas.

“Hoy a nuestro Ejército le queda la responsabilidad en los hombros de construir embarcaciones. No hay excusa ni pretexto para no hacerlo”, expresó el presidente.

Además, mencionó que el establecimiento permitirá poder atender embarcaciones privadas, no solo las del Ejército guatemalteco, y eso significa que se están ampliando las capacidades.

VIDEO. Jimmy Morales: "Tenemos al mejor ejército del mundo" El presidente de la República, Jimmy Morales, acudió a la Base Naval del Pacífico para recibir el buque logístico y de ayuda humanitaria que fue adquirido a Colombia por Q93 millones.

“Un enemigo”

En la parte final de su discurso, el mandatario Morales dijo que “lo que no se podía ni se pensaba, aquí está”, al referirse al proyecto habilitado.

“Para los enemigos del Ejército, pues hoy (les digo que) tienen un enemigo, se llama Jimmy Morales, simplemente porque admiro, respeto y apoyo al Ejército. Y si esa es la razón por la que no me quieren, no me importa. Un saludo cordial para esas personas”, añadió.

De igual forma, envió un mensaje de año nuevo para los guatemaltecos, a quienes les deseó un año perfecto, de muchas bendiciones y con fuerza para vencer las adversidades.