FOTOS. El último eclipse solar del año sorprende a miles en Asia

Desde Arabia Saudita hasta Omán, pasando por India y el Sudeste Asiático, miles de personas pudieron observar este jueves el último eclipse solar del año, un inusual fenómeno de tipo "anillo de fuego".

Cientos de amantes de la astronomía y fotógrafos se concentraron en el puerto de Singapur para presenciar este acontecimiento, calificado por muchos como "único en la vida".

"Para el próximo, habrá que esperar unos 40 años", señaló Jason Teng, de 37 años, que tomó un día libre en el trabajo para fotografiar el eclipse.

El aprendiz de astrónomo utilizó un filtro solar especial para su telescopio, ya que es peligroso para la vista observar estos fenómenos sin ninguna protección para los ojos.

Un eclipse anular de estas características se produce cuando la Luna no está lo bastante cerca de la Tierra como para cubrir completamente el Sol, dejando ver un fino anillo solar.

Estos eclipses se producen cada uno o dos años, y solo se pueden ver desde una estrecha franja del planeta.

Alexander Alin, un geofísico de 45 años llegado de Alemania, viaja por todo el mundo siguiendo eclipses.

"Esto solo dura dos minutos pero es tan intenso que uno habla de ello con su familia y amigos durante varios meses", destaca.

En el sur de India, la gente observó este "anillo de fuego" desde las playas del estado de Tamil Nadu.

Pero en Nueva Delhi, las nubes y la contaminación dificultaron la visibilidad.

Incluso el primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su decepción en Twitter.

"Como muchos indios estaba entusiasmado con el eclipse solar", escribió. "Desafortunadamente, no pude ver el Sol debido a la capa de nubes".

Like many Indians, I was enthusiastic about #solareclipse2019.

Unfortunately, I could not see the Sun due to cloud cover but I did catch glimpses of the eclipse in Kozhikode and other parts on live stream. Also enriched my knowledge on the subject by interacting with experts. pic.twitter.com/EI1dcIWRIz

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2019