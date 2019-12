Grave incendio en fábrica de la India deja más de 40 muertos

Al menos 43 personas murieron la madrugada del domingo debido a un incendio en una fábrica de Nueva Delhi, India.

Monika Bhardwaj, comisaria adjunta a cargo de la zona, indicó que la emergencia se produjo en un barrio antiguo de la capital india.

La responsable, además, explicó que que otras 16 personas se encuentran hospitalizadas.

Por su parte, Sunil Choudhary, jefe adjunto de los bomberos de Nueva Delhi, informó que las víctimas son "obreros que dormían en el interior del edificio de cuatro o cinco pisos".

Choudhary agregó que los socorristas pudieron rescatar con vida a unas 50 personas.

Los bomberos explicaron que las condiciones de acceso a la zona del siniestro, un mercado de venta al por mayor, con poca iluminación y situado en medio de callejuelas estrechas, fueron muy complicadas.

El edificio, arrasado por las llamas, estaba repleto de mochilas escolares y de material de embalaje.

Arvind Kejriwal, jefe del ejecutivo local, calificó el suceso de "trágica noticia".

"Los bomberos han terminado las operaciones de rescate y no hay más víctimas. Todavía no sabemos qué provocó este incendio ni si el fuego se vio agravado por la presencia del plástico almacenado y de otros materiales de este tipo", dijo la comisaria Bhardwaj.

En numerosas ciudades indias, las fábricas y talleres se sitúan en barrios antiguos y modestos, donde los alquileres tienen precios asequibles.

Por la noche, los trabajadores más pobres duermen en sus lugares de trabajo.

Muchos de estos empleados vienen de otras regiones o son extranjeros, y esta situación les permite ahorrar dinero.

Sin embargo, la desorganización y la ausencia de medidas de seguridad a la hora de construir y de trabajar provocan a menudo accidentes mortales.

Este incendio es "particularmente atroz", declaró el primer ministro indio, Narendra Modi, en Twitter.

"Tengo en el pensamiento a aquellos que han perdido a sus seres queridos (…) Las autoridades están brindando toda la ayuda posible en el lugar de la tragedia", agregó.

