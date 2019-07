FOTOS. Así se vio el espectacular eclipse total de Sol

Los habitantes de Sudamérica, especialmente en Chile y Argentina, fueron testigos este martes del eclipse solar total que sumió en la oscuridad a buena parte de la región, durante poco más de 2 minutos.

Miles de turistas aguardaron expectantes el eclipse, tras acampar en diferentes pueblos chilenos en los que el evento se vivió como una verdadera fiesta.

En el observatorio profesional de La Silla, en medio de la llamada "Zona Cero" de observación, un millar de personas, entre científicos, invitados especiales y amantes de la astronomía, se congregaron para presenciar el fenómeno.

"No creo que exista en el mundo un lugar mejor para ver un eclipse que La Silla, ya que es muy seco, por lo que es casi seguro que se podrá ver el Sol", declaró la australiana Betsy Clark.

La mujer y su familia viajaron hasta Chile para atestiguar en persona el eclipse.

"Es muy bueno ver mucha gente acá (…) Es muy importante comunicar que lo que hacemos no es tan complicado. Si no tenemos esta conexión con el público, se puede pensar que lo que hacemos es muy complicado y no es tan así", señaló el entusiasmado astrónomo armenio-iraní Elyar Sedaghati, momentos antes de vivir su primer eclipse total de Sol.

Las autoridades anticiparon que más de 300 mil personas visitarían las regiones de Coquimbo y Atacama.

"Hoy es un día muy importante y lo hemos esperado por tanto tiempo (…) Chile es la capital del mundo en materia de astronomía. Somos los ojos y los sentidos de la humanidad para poder mirar, observar y estudiar las estrellas y el Universo", afirmó por su parte el presidente chileno, Sebastián Piñera.

No es usual que un eclipse total pase justo sobre un observatorio profesional.

Operado por el Observatorio Europeo Austral (ESO), La Silla (a 2 mil 400 metros de altura) se preparó desde hace años para vivir este momento.

Totality has been reached! Thank you to everyone who shared this phenomenal moment with us. Stay tuned on https://t.co/ZVfmoSdvH7 for an update from Chile and a conversation about how eclipses affect both humans and the animals of the @NashvilleZoo! pic.twitter.com/QPFPW3LvpD

— Slooh (@Slooh) July 2, 2019