Pelosi: Trump es una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició este miércoles una histórica sesión en la que el pleno debate sobre si avanza con el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump.

En su turno de palabra, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas no tenían otra opción que lanzar el proceso, y aseguró que Trump es una "amenaza continua para la seguridad nacional".

"Es trágico que las acciones imprudentes hicieran que el juicio político fuera necesario. Él no nos dejó otra opción", dijo Pelosi.

It is tragic that the President's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice. It is a matter of fact that the President is an ongoing threat to our national security and the integrity of our elections, the basis of our democracy. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fxTLr7I9x3

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 18, 2019