Pelosi pide redactar cargos para juicio político de Trump

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió el jueves formalmente la redacción de cargos para someter a juicio político al presidente Donald Trump, acusando al mandatario de abuso de poder.

"Tristemente, pero con confianza y humildad, con lealtad a nuestros fundadores y el corazón lleno de amor por Estados Unidos, hoy le pido al presidente (del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler) que proceda con la redacción de los artículos de juicio político", dijo Pelosi en una declaración televisada.

Trump "ha incurrido en abuso de poder, ha socavado nuestra seguridad nacional y ha puesto en peligro la integridad de nuestras elecciones", señaló Pelosi, agregando que el presidente no les ha dejado "otra opción que actuar".

Pelosi no anunció los cargos, pero Trump podría ser acusado de soborno, abuso de poder, obstrucción del Congreso y obstrucción de la justicia.

"Los hechos son indiscutibles. El presidente abusó de su poder para su propio beneficio político a expensas de nuestra seguridad nacional", dijo.

"Si permitimos que un presidente esté por encima de la ley, seguramente lo haremos a riesgo de nuestra república".

Dado que la mayoría de los miembros de la Cámara baja, controlada por los demócratas, han manifestado su intención de respaldar el procedimiento, es probable que Trump se convierta en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser llevado a juicio político por la Cámara de Representantes.

La Casa Blanca responde

La Casa Blanca respondió al instante.

"Los demócratas deberían estar avergonzados", dijo Stephanie Grisham, portavoz de Trump, en un tuit.

Minutos antes, Trump, cuyo partido Republicano controla el Senado, incitó en Twitter a sus oponentes demócratas a proceder de una vez para que el país pueda avanzar en otros temas.

"Si me van a acusar, háganlo ahora, rápido, para que podamos tener un juicio justo en el Senado", dijo.

"Revelaremos, por primera vez, cuán corrupto es realmente nuestro sistema. Fui elegido para 'Limpiar el pantano', ¡y eso es lo que estoy haciendo!", agregó.

El proceso para la eventual destitución de Trump fue iniciado por los demócratas a finales de septiembre, después de conocerse que el mandatario supuestamente pidiera a Ucrania que investigara al exvicepresidente Joe Biden, su rival potencial en las elecciones en 2020.

Los demócratas están convencidos de que el presidente republicano abusó de su poder para promover su campaña de reelección, presionando a Kiev al retener casi 400 millones de dólares de ayuda militar para el conflicto que ese país mantiene con Rusia.

