Trump declara respaldo a Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump declaró su respaldo a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien asumió con miras a organizar nuevos comicios tras la renuncia de Evo Morales.

"Apoyamos a Jeanine Áñez en Bolivia mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres", escribió Trump sobre la exsenadora derechista.

"Denunciamos la violencia en curso y los que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. ¡Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia!", añadió.

We support @JeanineAnez in Bolivia as she works to ensure a peaceful democratic transition through free elections. We denounce the ongoing violence and those that provoke it both in Bolivia and from afar. The U.S. stands with the people of the region for peace and democracy!

