Congreso se prepara para histórica votación de juicio político de Trump

Republicanos y demócratas cerraban filas el martes, antes de una histórica votación en el Congreso de Estados Unidos sobre el juicio político del presidente Donald Trump, quien se encamina a convertirse en el tercer mandatario del país en ser sometido a un proceso de destitución.

Menos de tres meses después del estallido del escándalo ucraniano, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, está lista para votar si acusa al presidente republicano de "abuso de poder" y "obstrucción del Congreso".

El comité de reglas debatía el martes los ajustes técnicos finales, y la votación en el pleno de la Cámara podría realizarse este mismo miércoles.

Todo indica que los legisladores votarán según las líneas partidistas, reflejando la profunda división de la opinión pública.

Según una encuesta de CNN/SSR, el 45 % de los estadounidenses quiere que Trump sea destituido de su cargo (porcentaje que sube a 77 % entre votantes demócratas).

Mientras, un 47 % se opone.

Solo dos de los 231 legisladores demócratas podrían no votar a favor de someter a Trump a juicio político.

Ninguno de los 197 congresistas republicanos ha anunciado hasta la fecha su apoyo al proceso de destitución del presidente.

Por lo tanto, es casi seguro que Trump sea sometido a juicio.

Trump será juzgado en el Senado (probablemente en enero) pero se espera que sea absuelto.

Se necesitarían al menos 67 votos para destituirlo, y los republicanos detentan 53 de los 100 escaños.

Su líder, Mitch McConnell, dijo el martes que la "precipitada" investigación de los demócratas de la Cámara baja, con miras a la destitución del presidente, es "fallida" para acusarlo, y más aún para destituirlo.

Por otro lado, descartó la demanda demócrata de convocar a nuevos testigos.

Why does the Senate Democratic Leader want to pre-determine the House impeachment managers’ witness request for them before the House has even impeached the president? pic.twitter.com/Jng3qWLNjo

Una vez terminado el juicio, republicanos y demócratas volverán a sumergirse en la campaña para las presidenciales de noviembre de 2020, relegada a un segundo plano este último trimestre.

Y Trump está convencido de que este episodio lo beneficiará.

En un tuit, señaló que una reciente encuesta de USA Today lo da ganador contra todos los posibles candidatos demócratas.

"Es difícil de creer (…) después de tres años de caza de brujas", escribió. Pero "los estadounidenses son inteligentes, ¡ven nuestra maravillosa economía y todo lo demás!".

The new USA Today Poll, just out, has me leading all of the Democrat contenders. That’s hard to believe since the Fake News & 3 year Scams and Witch Hunts, as phony as they are, just never seem to end. The American people are smart. They see the great economy, & everything else!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2019