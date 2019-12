Portavoz del Gobierno electo descarta reunión entre Giammattei y Trump

Aunque en medios internacionales se informó que este martes 17 de diciembre el presidente electo, Alejandro Giammattei, se reuniría con el mandatario estadounidense, Donald Trump, esto fue descartado por el vocero del gobierno entrante.

En las publicaciones de prensa se cita como fuente la Casa Blanca y se indica que en la agenda semanal de esta oficina figura tal encuentro.

De igual forma, se indica que la reunión se llevará a cabo en la residencia presidencial y posiblemente estará centrada en temas migratorios y de seguridad.

Al ser consultado sobre el tema, Carlos Sandoval, designado secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que no se tiene programada tal reunión.

Este tema de un eventual encuentro surgió en el marco de la llegada a Guatemala de vuelos con centroamericanos que buscan obtener asilo en EE. UU.

Por lo menos 24 ciudadanos salvadoreños y hondureños han sido trasladados al país en el marco del acuerdo de cooperación suscrito en julio pasado por Guatemala y Estados Unidos.

Giammattei y su equipo de trabajan han detallado que no se les ha proporcionado información sobre el convenio por parte del gobierno de Jimmy Morales, por lo que desconocen qué tipo de atención se brindará en los próximos meses a los migrantes.

Asimismo, en declaraciones brindadas anteriormente, el gobernante electo aseguró que no buscará la confrontación para alcanzar soluciones a la migración irregular con su par de Estados Unidos.

Yo voy a ser respetuoso (con Trump) porque (…) las relaciones diplomáticas se basan en reciprocidad", dijo en una entrevista.

Aclaró que hará "planteamientos concretos" en el tema migratorio con el gobierno norteamericano sin llegar a confrontarse.

"Si me tratan bien, trato bien, si me tratan mal, trato mal, pero no es ese el punto, aquí es no llegar a la confrontación", señaló.