Niña que amenazó vía Snapchat con tirotear una escuela es arrestada

Una niña de 12 años fue arrestada por autoridades de Florida, luego de que amenazara con perpetrar un tiroteo en la Falcon Cove Middle School, establecimiento educativo situado cerca de la ciudad de Parkland.

Según autoridades, citadas por la AFP, la menor hizo estas amenazas a través de la red social Snapchat, el viernes pasado.

En dicha publicación, la joven advirtió que estudiantes de esta escuela, a la cual ella asistía, serían asesinados este lunes, 9 de diciembre.

De acuerdo con la comisaría del condado de Broward, al que pertenece Weston, "la amenaza incluía una 'lista de muertos', con nombres de estudiantes de la escuela media Falcon Cove".

La menor fue arrestada la noche del sábado, 7 de diciembre, y fue trasladada a un centro de evaluación de menores, bajo cargos de amenazar por escrito con cometer asesinatos y de informar falsamente sobre un arma de fuego.

Según la policía, la niña, cuya identidad no fue difundida, admitió que fue ella quien publicó las amenazas en Snapchat.

El incidente ocurre cerca de la ciudad de Parkland, donde el año pasado 17 personas murieron en un tiroteo masivo dentro de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Nikolas Cruz, el joven señalado como el responsable de cometer la matanza, se encuentra actualmente bajo custodia de la Oficina del sheriff del Condado de Broward, acusado de diecisiete cargos de asesinato premeditado.

Al igual que en el caso ocurrido el fin de semana, Cruz también había publicado mensajes en las redes sociales en los que bromeaba acerca de dispararle a personas usando su rifle Smith & Wesson M&P15.

Security camera footage from outside of Marjory Stoneman Douglas High School shows armed officer stays outside of the building during school shooting https://t.co/j3t0hQ2Az5 pic.twitter.com/woXw6E9c59

— CNN (@CNN) March 16, 2018