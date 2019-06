Problemas en servidores de Google afectan a usuarios de Snapchat y YouTube

Congestionados servidores de Google en el este de Estados Unidos causaron problemas a los usuarios de Snapchat y YouTube el domingo, que se quejaron en las redes sociales de que las populares aplicaciones no eran accesibles.

Google reconoció el problema y escribió en un comunicado en su página web que estaba haciendo frente a:

"Los usuarios pueden sufrir un rendimiento lento o errores intermitentes", agregó, y señaló que los ingenieros de la compañía habían completado el primero de los dos pasos para restaurar las operaciones normales.

En la mañana de este domingo, usuarios de redes sociales se quejaron de problemas para cargar gran cantidad de sitios web y aplicaciones populares.

Snapchat y YouTube, propiedad de Google, reconocieron el problema del servidor en sus cuentas de Twitter.

We're aware of an issue preventing some Snapchatters from using the app 😥 Hang tight!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) June 2, 2019