Nuevo tiroteo en Estados Unidos: Varios heridos por ataque en escuela de California

Nuevo episodio de violencia armada en Estados Unidos. Varias personas habrían resultado heridas este jueves durante un tiroteo en la escuela secundaria Saugus, en la ciudad de Santa Clarita, California, informaron autoridades.

La policía californiana no había confirmado el balance oficial de víctimas.

El sospechoso, que había sido identificado inicialmente como un "hombre asiático, vestido de negro", fue arrestado horas más tarde.

This is an active shooter situation. The suspect described to be a male Asian, black clothing is outstanding. — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital. — Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019

De momento, se hablaba de cinco personas heridas, dos de las cuales se encontrarían en "condición crítica", según CNN.

Los estudiantes fueron evacuados caminando en fila, en algunos casos con las manos en alto.

Adicionalmente, se informó que otras dos escuelas cercanas, Rosedell y Highland, fueron evacuadas por las autoridades como medida de precaución.

#LASD The following surrounding schools are on lock down Highlands Elementary and Rosedale Elementary in Santa Clarita Valley. https://t.co/unZtMYRrmG — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

Por medio de sus redes sociales, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles había solicitado a las personas que se alejen del área.

"Tiroteo en la escuela secundaria Saugus. Por favor eviten el área. Un hombre asiático vestido de negro fue visto en el lugar. Agentes responden a la escena", tuiteó.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) November 14, 2019

"Si usted vive en vecindarios cercanos a la secundaria Saugus. POR FAVOR CIERRE LAS PUERTAS y permanezca dentro de su casa. Si ve a alguien sospechoso, vestido de negro, en los patios traseros, llame al 911", añadió en otro tuit.

La Saugus High School se encuentra ubicada unos 48 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Más armas que habitantes

Según información de Gun Violence Archive, un grupo que documenta incidentes de violencia armada en Estados Unidos, 22 mil 848 personas han muerto por armas en lo que va del año.

Estos datos, citados por El Mundo, incluyen también suicidios.

En Estados Unidos, país en el que viven cerca de 319 millones de personas, las armas exceden el número de habitantes.

En concreto, la proporción de armas por cada 100 personas asciende a 120, según recoge "The Small Arms Survey", un estudio elaborado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, en Suiza.