Airbnb prohíbe "casas de fiesta" tras mortal tiroteo en EE. UU.

El presidente de Airbnb anunció el sábado que la plataforma en línea que ofrece casas privadas en alquiler por períodos cortos, prohibió las "casas de fiesta" tras un tiroteo mortal en un evento de Halloween en California, Estados Unidos.

Cinco personas murieron y otras resultaron heridas en un tiroteo el jueves por la noche en Orinda, California, en una casa que había sido alquilada a través de Airbnb.

Más de 100 personas estuvieron presentes en el evento, que se anunció en las redes sociales.

"A partir de hoy, estamos prohibiendo las 'casas de fiesta' y redoblamos nuestros esfuerzos para combatir las fiestas no autorizadas y deshacernos de la conducta abusiva de anfitriones e invitados, incluida la que condujo a los terribles eventos que vimos en Orinda", tuiteó el cofundador y CEO de Airbnb, Brian Chesky.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing:

— Brian Chesky (@bchesky) November 2, 2019