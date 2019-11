Trump se pronuncia por renuncia de Evo Morales: “Es una señal para Venezuela”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes por la renuncia el domingo de su homólogo boliviano, Evo Morales.

Por medio de un comunicado difundido por la Casa Blanca, Trump calificó la situación como un "momento significativo" para la democracia en la región, y aseguró que la salida de Morales, uno de sus mayores detractores, envía "una fuerte señal" a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

"Estados Unidos aplaude al pueblo boliviano por exigir libertad y al ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la constitución de Bolivia", dijo Trump.

"Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán", añadió.

As @RealDonaldTrump notes, the resignation of Evo Morales following revelation of systematic electoral fraud is a milestone. We call for calm & stand with the Bolivian people & their civilian constitutional institutions as they organize free & fair elections. pic.twitter.com/nj9hZ3jc1Y

