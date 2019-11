Trump sufre revés en elecciones regionales en Estados Unidos

En un país muy dividido, las elecciones regionales en Estados Unidos eran muy esperadas y vistas como una prueba reveladora sobre la popularidad del presidente Donald Trump, amenazado por un proceso de destitución.

Ironizando sobre el frenesí mediático, el mandatario había llamado la noche del lunes a sus electores a acudir a las urnas en el conservador estado de Kentucky, con palabras que podrían resultar premonitorias:

"Si perdemos, eso enviaría un muy mal mensaje (…) No pueden dejar que me pase eso a mí".

Un día después, es el candidato demócrata el que arranca la victoria al gobernador republicano saliente.

La victoria del demócrata Andy Beshear sobre el republicano Matt Bevin, en un estado donde en 2016 Trump sacó una ventaja de 30 puntos a Hillary Clinton, envía un fuerte mensaje.

El mandatario reaccionó en Twitter y afirmó que Bevin "ganó al menos 15 puntos en los últimos días". "Pero puede que no sea suficiente (y los medios falsos culparán a Trump)", escribió.

#ElectionNight Won 5 out of 6 elections in Kentucky, including 5 great candidates that I spoke for and introduced last night. @MattBevin picked up at least 15 points in last days, but perhaps not enough (Fake News will blame Trump!). Winning in Mississippi Governor race! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019

El demócrata se impulsó por una fuerte movilización en las zonas más pudientes de las grandes ciudades, una dinámica que también podría ser clave para las presidenciales de noviembre de 2020.

"Hacer temblar" a Trump

En paralelo, los demócratas retomaron el control (por primera vez en unos 25 años) de las dos cámaras de la Asamblea de Virginia, según proyecciones de medios.

Teniendo ya el puesto de gobernador, los demócratas se hacen así de todos los principales niveles de poder en ese estado tras una campaña marcada por el debate sobre las armas de fuego.

"Esta victoria histórica debe hacer temblar a Donald Trump y todos los republicanos", declaró el presidente del Partido Demócrata, Tom Perez.

We saw some historic victories tonight. The hard work of campaign staffers and volunteers helped secure hard-fought Democratic wins across the country. We'll carry this momentum into 2020 — we're mobilized, organized, and ready to win. — Tom Perez (@TomPerez) November 6, 2019

"Como ganamos esta noche, venceremos a Trump en un año", añadió en un comunicado.

En Mississippi, el candidato republicano, Tate Reeves, parecía, en cambio, bien posicionado para quedarse con la gobernación ante el demócrata centrista, Jim Hood, anti aborto y pro armas de fuego.

.@tatereeves is the RIGHT choice for Governor of Mississippi! VOTE REPUBLICAN at the polls today! — Mike Pence (@mike_pence) November 5, 2019

Trump mantiene así el apoyo de este estado conservador que ganó con una ventaja de 18 puntos en 2016.

Pero la dinámica era diferente en Virginia, estado vecino de Washington y que Trump perdió por cinco puntos en las presidenciales.

El balance es entonces percibido como inquietante para el mandatario.

*Con información de AFP