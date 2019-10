Esto responde el expresidente Otto Pérez por la lujosa casa que recibió de Gustavo Alejos

El exmandatario Otto Pérez declaró durante la continuación de la audiencia y se defendió del señalamiento de una vivienda que le obsequió Gustavo Alejos.

Se trata de la audiencia de primera declaración a los implicados en una investigación del Ministerio Público (MP) en el caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero.

Pérez aseguró que habitó en la vivienda de la zona 15 y su familia la utilizó.

Para defenderse explicó que alquilaba el lugar a Gustavo Alejos por US$3 mil mensuales.

Desalojo

El expresidente, que espera un debate por el caso La Línea, explicó que ya ha recibido notas de desalojo.

“Hemos recibido por lo menos cuatro notas solicitando el desalojo”, mencionó.

Interrogatorio

El fiscal interrogó a Pérez Molina, quien se tornó distinto a anteriores declaraciones ante el juez Miguel Ángel Gálvez, cuando evitó responder preguntas.

-Fiscal: ¿Desde qué fecha no ha pagado las mensualidades de esa casa?

-Otto Pérez: No recuerdo.

-Fiscal: Usted indicó que existen tres cheques en donde se le pagaba a Gustavo Alejos.

-Otto Pérez: Sí.

-Fiscal: Usted está dispuesto a entregar copia simple de los cheques a la Fiscalía.

-Otto Pérez: Sí, con mucho gusto.

-Fiscal: ¿Quién es el nuevo propietario de la casa?

-Otto Pérez: No sé. No le puedo decir porque no recuerdo.

Alejos la vendió

Pérez explicó que Alejos vendió la casa y que tenía problemas para pagar debido a que le embargaron sus cuentas.

“Me embargaron las cuentas, las cuentas de mi esposa de las empresas que estaban, hemos tenido dificultades. Gustavo Alejos vendió la casa y ahora el nuevo propietario está en la misma situación. Ya recibimos una nota también de él, de desalojar la casa”, puntualizó.

Señalamiento

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) señala a Pérez Molina de asociación ilícita y cohecho pasivo.

Es supuestamente por haber recibido esa residencia, como regalo, de parte del empresario Alejos. Esto supuestamente a cambio de beneficios durante su gobierno.