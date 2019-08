“No hay justicia”, señala Gustavo Alejos al presentarse a Tribunales

Gustavo Alejos se puso a disposición de la justicia tras conocer que fue girada una orden de captura en su contra por el caso Construcción y Corrupción, en su fase III.

Este es el quinto caso en el cual se ve implicado el exsecretario privado de la Presidencia; sin embargo, en los demás se le otorgaron medidas sustitutivas.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con apoyo de la Policía Nacional Civil realizaron este lunes un operativo para detener a cuatro implicados en posibles hechos ilícitos, pero ninguno fue ubicado.

Además de Alejos, los señalados son William Gallardo, Ricardo López Barrientos y Manuel Jesús Palma Palma.

MP y CICIG realizan operativo en seguimiento al caso Construcción y Corrupción Esta es la fase III de una investigación que está a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

Presenta memorial

Alejos anunció por medio de sus abogados que se estaría presentando al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la investigación.

Además, informó que desde días atrás tenía conocimiento de la investigación en su contra, porque en su momento el MP citó a uno de sus empleados.

En ese sentido, envió un memorial a la fiscal general Consuelo Porras y a la jueza Erika Aifán para ponerse a disposición y buscar ser escuchado.

“Y no me quisieron escuchar. (Supe de los señalamientos) hace más o menos como dos semanas. Se levantó un acta, le mandamos una carta a la fiscal y no me recibieron, le mandamos una carta a la jueza”, dijo.

“Nos hemos estado poniendo a disposición, ahorita venimos de marcar las otras medidas sustitutivas y pues aquí estamos presentándonos”, agregó.

Aseguró que a otras personas señaladas en distintos casos y que han estado prófugas se les ha otorgado libertad, por lo que a su criterio, “no hay una justicia”.

Finalmente, explicó que hasta ahora no tiene idea de qué se le señala en este nuevo caso, pues la judicatura no le ha dado una copia del expediente a su defensa.

Además de este caso, Alejos está señalado en el conocido como Transurbano, Negociantes de la Salud, Cooptación del Estado y el de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).