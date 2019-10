Demócratas celebran debate, eclipsado por investigación contra Trump

Los precandidatos demócratas que luchan por la nominación de su partido para las elecciones de 2020 celebran este martes un esperado debate, que reunirá a 12 aspirantes.

No obstante, el cuarto debate de estas primarias se ve eclipsado por la investigación contra el presidente Donald Trump en el Congreso.

El de este martes en Ohio es el primer debate desde que estalló el escándalo sobre las supuestas presiones del gobierno de Trump contra Ucrania, para que Kiev investigara al exvicepresidente Joe Biden, posicionado como el favorito para hacerse con la candidatura demócrata.

Trump defiende su proceder, y en el camino ha criticado sin tregua a Biden y a su hijo Hunter, tildándolos de corruptos por el desempeño de este último en una empresa de energía en Ucrania durante la gestión de su padre.

Biden sigue encabezando las encuestas demócratas, con un 29.6 % de las preferencias.

Le sigue la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, con 23.4 %.

La semana pasada, Warren había logrado superar al exvicepresidente por primera vez, según el compilado de encuestas RealClearPolitics.

Whatever issue brings you to politics, there's a reason why our country hasn’t been able to make progress: corruption. If we want to make big, structural change, we've got to get big money out of politics. And I've got a plan for that. https://t.co/X2iuUDPSn3 pic.twitter.com/Eq7iYmNr3A

En el tercer lugar, con 15.6 % de las preferencias, está el senador progresista Bernie Sanders, que a principios de mes sufrió un infarto y tuvo que suspender su campaña.

Sin embargo, el problema de salud de Sanders, de 78 años, tampoco favorece a Biden, de 76, que ha recibido críticas por su falta de vitalidad en los debates.

We are the strongest campaign to take on Donald Trump. But that's not all. We are going to transform the country.

Join me and a special guest in New York for a rally this Saturday, Oct. 19 at Queensbridge Park. RSVP here: https://t.co/nyqtMVEcXQ

— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 15, 2019