Trump sanciona a Turquía y le poner fin a la “invasión” en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra Turquía, en respuesta a la ofensiva de Ankara en Siria.

El mandatario anunció las medidas tras verse bajo una intensa presión, por, en un principio, dar la impresión de que daba luz verde a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para atacar a los combatientes kurdos en Siria, otrora respaldados por Washington.

"Estoy totalmente preparado para destruir rápidamente la economía de Turquía si los líderes turcos siguen por este camino peligroso y destructivo", tuiteó Trump, quien hasta hace poco presumía su "amistad" con Erdogan.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME

El presidente estadounidense firmó, además, una orden ejecutiva para sancionar a tres ministros turcos: Hulusi Akar, de Defensa; Suleyman Soylu, de Interior, y Fatih Donmez, de Energía.

A los funcionarios les congelaron sus activos y se les prohibió realizar transacciones directas o indirectas con Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, explicó que esta decisión responde a "la escalada de violencia de las fuerzas turcas, que pone en peligro a civiles y desestabiliza la región".

“The United States is holding the Turkish Government accountable for escalating violence by Turkish forces, endangering innocent civilians, and destabilizing the region,” -Secretary @stevenmnuchin1. https://t.co/YpLTGrIa8A

— Treasury Department (@USTreasury) October 14, 2019