Biden centra atención en segundo debate demócrata en Estados Unidos

El exvicepresidente Joe Biden centra este miércoles la atención en la segunda parte del debate demócrata, tras exponer la víspera la fractura del partido entre moderados y radicales.

Otros 10 precandidatos demócratas de la veintena que aspiran a la Casa Blanca participarán hoy en la última noche del debate organizado por la cadena CNN.

Biden lidera las encuestas con un 32.2 %, según el promedio de RealClearPolitics.

Tendrá como principal contrincante en el debate a la senadora afrodescendiente Kamala Harris (cuarta en los sondeos con 10.8 %), quien hace un mes le hizo perder respaldo al confrontarlo sobre asuntos raciales.

Entonces, la exfiscal general de California evocó de manera muy personal la oposición de Biden en los años 1970 al "busing", un sistema de transporte que buscaba terminar con la segregación racial en la educación pública.

Supporters in every state across the nation are tuning in tonight to watch the second #DemDebate. If you haven’t already, be sure to RSVP to join your neighbors for a debate watch party in your community. https://t.co/2HxdSnfUOz

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 31, 2019