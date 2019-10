Correa no descarta presentarse a elecciones en Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este miércoles que podría presentarse a unas eventuales elecciones anticipadas en su país, sumido actualmente en una crisis social.

"Si es necesario que sea candidato, lo seré", dijo Correa a la prensa en Bruselas, precisando que, como le "inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente", la opción pasaría por postularse de "vicepresidente para abajo".

El exdirigente se refería a la consulta promovida en 2018 por su sucesor en el cargo, Lenín Moreno, sobre una reforma de los mandatos presidenciales, misma que impide a Correa optar a un cuarto.

Países de la región respaldan a Moreno ante protestas en Ecuador Las protestas por la quita de subsidios a los combustibles y la consecuente alza de los precios impulsaron a Moreno a decretar estado de excepción por 60 días.

El exmandatario, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, aseguró que el actual gobierno intentará "impedir" su participación.

"Yo voy y que me metan preso, pero que me dejen inscribir primero. Van a hacer lo que le hicieron a Lula (Luiz Inácio Lula da Silva), lo metieron preso y le impidieron inscribirse", aseguró en referencia al exmandatario brasileño.

Correa, que desde que dejó el poder se exilió en Bélgica, país de origen de su esposa, reclamó el martes elecciones anticipadas para resolver la crisis que enfrenta Moreno por el alza de los precios del combustible.

Máxima tensión en Ecuador ante gran protesta contra “paquetazo” de Moreno Manifestantes en Ecuador pondrán el máximo de presión sobre el acosado gobierno de Lenín Moreno este miércoles, con una movilización que corona una semana protestas contra el alza del precio de los combustibles.

La Constitución de Ecuador "establece la anticipación de elecciones en caso de grave conmoción social, que es lo que estamos viviendo, para resolver este conflicto de manera pacífica y democrática", dijo el exdirigente.

Rafael Correa. / AFP

Descarta intento golpista

Preguntado sobre las acusaciones formuladas por el gobierno, que lo señalan de estar detrás de un intento de golpe de Estado, en alianza con el presidente venezolano Nicolás Maduro, Correa criticó a Lenín Moreno y denunció las informaciones que lo situaban el martes en Venezuela.

"Ya es cuestión de locura, es algo demencial".

Correa, además, denunció la "brutal represión" de las fuerzas del orden contra los manifestantes y expresó una tímida "esperanza" sobre la mediación auspiciada por la ONU y la Iglesia de Ecuador.

No obstante, dudó de la "imparcialidad" de los interlocutores.

"No veo cómo lo pueden solucionar. No creo que si no se derogan las medidas, los indígenas van a regresar a sus comunidades". "Si derogan las medidas, se les cae el acuerdo con el FMI", explicó.

*Con información de AFP