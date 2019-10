Cuatro muertos por tiroteo en club social de Nueva York

Al menos cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la mañana de este sábado en un club de Nueva York, Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que el incidente tuvo lugar en el 74 de la Avenida Utica, de la sección Crown Heights, en el barrio Weeksville de Brooklyn, en una dirección correspondiente a un club social privado.

La filial local de ABC News describió el lugar donde se produjo el tiroteo como un "club nocturno".

No se revelaron mayores detalles sobre los motivos del ataque, pero se informó que los cuatro fallecidos son hombres. De los tres heridos, una es una mujer, quien sufrió heridas leves.

La policía aclaró también que, de momento, ninguna persona ha sido arrestada por el ataque.

WATCH LIVE as @NYPDDetectives provides an update on this morning's shooting on Utica Avenue in Brooklyn. https://t.co/d8axqMZs75

— NYPD NEWS (@NYPDnews) October 12, 2019