FOTOS. Nueva York recuerda el 18 aniversario de los ataques del 11 de septiembre

Nueva York rindió homenaje este miércoles a las 2 mil 983 personas que el 11 de septiembre de 2001 murieron en los atentados terroristas contra las Torres Gemelas.

Familiares, bomberos, policías y autoridades se reunieron en el memorial del 11/9, en el sur de Manhattan, para marcar el aniversario de los peores atentados en la historia de Estados Unidos.

Eighteen years might seem like a lot, but to us it is far less. It feels like it happened yesterday, and we will honor this day forever –#FDNY Commissioner Daniel Nigro #NeverForget pic.twitter.com/nbG1PUEBe8

— FDNY (@FDNY) September 11, 2019