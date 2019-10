EE. UU. revela impactantes estadísticas sobre migrantes detenidos en la frontera

Autoridades estadounidenses revelaron que casi un millón de migrantes fueron detenidos o considerados inadmisibles para ingresar a Estados Unidos en la frontera con México en los últimos 12 meses, la mayor cantidad en más de una década.

En el año fiscal 2019, cerrado en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 977 mil 509 personas intentando ingresar a territorio estadounidense por el límite sur.

La última vez que rondó el millón de detenciones fue en 2006.

Este incremento se produjo en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump por detener la inmigración ilegal, que recién comenzaron a mostrar resultados en los últimos cuatro meses, cuando las detenciones iniciaron su descenso.

En rueda de prensa en la Casa Blanca, el jefe interino del CBP, Mark Morgan, dijo que el número de migrantes arrestados cayó a poco más de 52 mil en septiembre, la cifra mensual más baja en un año.

Esto supone "una caída de cerca de 65 % desde el pico de mayo de 144 mil ", dijo Morgan.

Esta cifra récord, la más alta en 13 años, se debió principalmente a llegada de emigrantes centroamericanos en grupos multitudinarios, integrados por familias que atravesaban México para pedir asilo en los puestos fronterizos estadounidenses.

Illegal crossings at our southwest border have now declined for 4 months straight.

It's directly due to President @realDonaldTrump's work with our partners in Mexico and the Northern Triangle. pic.twitter.com/Oq3reXnzmt

— The White House (@WhiteHouse) October 8, 2019