Trump impide a diplomático testificar en pesquisa de juicio político

El Gobierno de Estados Unidos impidió al embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, testificar en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, que llevan adelante los demócratas en el Congreso.

El abogado Robert Luskin confirmó que "el Departamento de Estado ordenó al embajador Gordon Sondland no comparecer hoy para su deposición programada ante el Comité Conjunto de la Cámara de Representantes".

Luskin señaló, además, que su cliente "está listo para testificar a corto plazo, siempre y cuando se le permita".

En tanto, el presidente Trump defendió la decisión de impedir que Sondland testificara en la investigación de juicio político, calificando el proceso de "tribunal de opereta".

"Me encantaría enviar al embajador Sondland, un hombre realmente bueno y un gran estadounidense, para que dé su testimonio, pero desafortunadamente estaría testificando ante un tribunal de opereta totalmente parcial (…)", tuiteó el mandatario.

….to see. Importantly, Ambassador Sondland’s tweet, which few report, stated, “I believe you are incorrect about President Trump’s intentions. The President has been crystal clear: no quid pro quo’s of any kind.” That says it ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019