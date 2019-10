Presidente Morales: "Si por mí fuera, andaría sin seguridad de SAAS"

“Si por mí fuera, andaría sin seguridad”, dijo el presidente, Jimmy Morales.

Su declaración se da en respuesta a las criticas por los gastos excesivos en la SAAS por parte del mandatario electo, Alejandro Giammattei.

“De vez en cuando me salgo a comer un shuquito (sin ser cuidado por la SAAS). Uno también necesita su espacio”, agregó Morales.

No obstante, la declaración del presidente no coincide con la realidad, ya que siempre está resguardado por varios agentes de la SAAS, con quienes se escuda cuando no quiere hablar a la prensa.

“La presidencia de cualquier país debe ser cuidada. Matar o hacerle daño a un presidente implica muchos problemas. Yo no me inventé el magnicidio”, añadió.

La Policía y la SAAS han cerrado calles y avenidas para que el presidente camine del Palacio al Congreso. / Foto: Omar Solís

Estado de Sitio

Por otro lado, el presidente Morales insistió en la necesidad de que el Congreso ratifique el estado de Sitio.

Según dijo, este será solo para 20 municipios de seis departamentos. Se excluyó a Livingston y Puerto Barrios, ya que la medida afectó el turismo en esos lugares.

“Tiene razón en eso (que el estado de Sitio afectó el turismo), pero era importante la seguridad, el restablecimiento de orden y la presencia del Estado”, indicó.

Morales recordó que durante la medida decretada se dado un “duro golpe al narcotráfico”.

