Putin se pronuncia sobre la polémica conversación entre Trump y Zelenski

El presidente ruso, Vladimir Putin, se refirió este miércoles a la conversación telefónica entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que le vale al inquilino de la Casa Blanca estar bajo amenaza de un procedimiento de destitución.

Putin salió en defensa de su colega estadounidense, asegurando que no hubo nada "comprometedor" en la charla entre él y Zelenski.

"No veo nada comprometedor en la conversación entre Trump y (el presidente ucraniano Volodímir) Zelenski", dijo el mandatario ruso, durante su asistencia a un foro sobre energía en Moscú.

"Cualquier jefe de Estado habría hecho lo mismo", añadió Putin.

La transcripción de la conversación fue divulgada por la Casa Blanca luego que un denunciante anónimo revelara que Trump había pedido a Zelenski que investigara un posible caso de corrupción en Ucrania, que pudo afectar al entorno del exvicepresidente demócrata Joe Biden.

Biden es el candidato demócrata con más posibilidades de competir contra Trump en las elecciones presidenciales de 2020.

Ante el surgimiento de estas informaciones, los demócratas decidieron la semana pasada intentar un procedimiento de "impeachment" contra Trump, situación que ha sido calificada por el mandatario de "caza de brujas".

La víspera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció el "acoso" de los congresistas demócratas.

En una carta enviada al Congreso, Pompeo dijo que la citación de la Cámara de Representantes hecha a él y a otros diplomáticos "solo puede ser entendida como un intento de intimidación, acoso y una forma impropia de tratar a distinguidos profesionales del Departamento de Estado".

"Déjenme ser claro: no voy a tolerar este tipo de tácticas y voy a usar todos los medios a mi disposición para impedir y exponer cualquier intento de acoso a estos profesionales dedicados a los que estoy orgulloso de liderar y de servir", escribió Pompeo en Twitter.

Let me be clear: I will not tolerate such tactics, and I will use all means at my disposal to prevent and expose any attempts to intimidate the dedicated professionals whom I am proud to lead and serve alongside at the Department of State.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 1, 2019