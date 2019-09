El huracán Dorian impacta la costa este de Estados Unidos

A medida que se acerca a la costa este de Estados Unidos, tanto Carolina del Sur como Carolina del Norte comenzaron a sentir las fuertes lluvias y los vientos traídos por el poderoso huracán Dorian.

Zonas céntricas de Charleston, ciudad costera de Carolina del Sur, se inundaron, obligando a algunas personas a movilizarse por las calles con ayuda de kayaks.

Decenas de rutas estaban bloqueadas ante el pronóstico de hasta 50 centímetros de lluvia e inundaciones repentinas.

Cientos de miles de personas en las Carolinas, Georgia y otros lugares estaban bajo órdenes de evacuación.

1pm EDT update on Hurricane #Dorian: Hurricane-force wind gusts have been observed in Charleston Harbor. Latest info at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/aerPv1pThP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2019