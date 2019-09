Trump no descarta una reunión con el presidente de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este miércoles a descartar una reunión con su homólogo de Irán, Hasan Rohani, aunque su administración prepare más sanciones contra Teherán.

Cuando la prensa le preguntó si consideraría entrevistarse con Rohani en la ONU, el mandatario republicano contestó: "Claro, todo es posible".

Horas antes, el presidente iraní había anunciado que su país iba a volver a reducir los compromisos adquiridos en el acuerdo internacional sobre su programa nuclear firmado en 2015.

Washington se retiró de ese pacto en 2018. Con este se buscaba impedir que Teherán tuviera acceso al armamento atómico.

Poco tiempo después del anuncio de Rohani, las autoridades estadounidenses anunciaron nuevas sanciones contra Irán, esta vez contra una red de transporte marítimo a la que acusaron de vender petróleo al régimen sirio de Bashar al Asad.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que esta estructura permitió vender millones de barriles de crudo para beneficiar al presidente sirio Bashar al Asad.

Las sanciones, que afectan a 16 entidades, diez personas y a 11 embarcaciones, fueron anunciadas en un momento en que Teherán amenaza con reducir otra vez sus compromisos nucleares, si Washington no afloja las presiones.

"Irán sigue adoptando medidas de provocación para desestabilizar la región y el mundo", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Treasury designates vast Iranian petroleum shipping network that supports the IRGC-QF and moved hundreds of millions of dollars to the Assad regime and Hizballah https://t.co/gJoJuoXxU5

— Treasury Department (@USTreasury) September 4, 2019