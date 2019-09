ONU: más de 60 mil personas necesitan ayuda en Bahamas por el huracán Dorian

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este martes que al menos 61 mil personas, afectadas por el paso del huracán Dorian por las Bahamas, tendrían la necesidad de ayuda alimentaria.

Según Herve Verhoosel, portavoz del Programa mundial de alimentos (PMA), esta agencia especializada de la ONU espera que unas 14 mil personas requieran ayuda alimentaria en la isla Abaco, y 47 mil más en la isla de Gran Bahamas.

Naciones Unidas espera ahora luz verde del gobierno para efectuar una evaluación en el terreno.

"En términos de coordinación, es la Agencia caribeña de gestión de catástrofes (CDEMA) la que dirige la respuesta" humanitaria, declaró por su parte Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU.

En tanto, la Organización mundial de la Salud (OMS) se dijo lista para enviar brigadas médicas de urgencia, aseguró la portavoz Fadela Chaib.

*Video: AFP

En rueda de prensa en lunes, el primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, confirmó la muerte de cinco personas en las islas Ábaco, y describió a Dorian como una "tragedia histórica".

2/2 Dorian is still battering Grand Bahama Island and will continue for many more hours. We know that there are a number of people in serious distress. We pray for their safety and will provide relief and assistance as soon as possible.

— Dr Hubert Minnis (@minnis_dr) September 3, 2019