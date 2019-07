VIDEO. Explosión de gas en centro comercial de Florida deja varios heridos

Una potente explosión de gas causó varios heridos el sábado en un centro comercial de Plantation, una ciudad del sur del estado estadounidense de Florida, informaron los bomberos.

Imágenes en medios informativos mostraban una gran superficie cubierta de escombros fuera de un centro comercial de Plantation, cuyos bomberos reportaron "numerosos pacientes".

La explosión provocó daños en particular en un gimnasio, según imágenes de medios locales.

Palantation está ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Miami.

El canal local WPLG mostró una vista aérea del techo de un gran edificio parcialmente destruido y de cristales rotos.

Según la cadena, veinte personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

Personal de rescate trabajaba en el área, que fue acordonada por la Policía.

Varios usuarios de redes sociales compartieron imágenes de la destrucción que dejó este percance.

Naturalmente, el tránsito vehicular se vio afectado con este percance.

Algunos noticieros locales lograron capturar imágenes desde las alturas, lo cual muestra la magnitud de la destrucción.

Watch what happened at 12:18 in @wsvn 's broadcast: 7Skyforce over suspected gas explosion in Plantation; search und… https://t.co/UfExAgnoyn

Bomberos de Plantation dieron a conocer sobre el trabajo que se realiza en el lugar tras el percance.

Plantation Police wants you to know about Police activity in the area of S University Dr & Peters Rd. Please avoid the area. No action required.

— Plantation Fire (@PlantationFire) July 6, 2019