Puerto Rico se prepara para la llegada de la tormenta Dorian

Miles de agentes federales se movilizaron en Puerto Rico para hacer frente a la llegada de la tormenta tropical Dorian, que según los expertos llegará a la isla el miércoles convertida en huracán.

Los meteorólogos esperan que Dorian alcance la fuerza de un huracán (más de 119 kilómetros por hora) el miércoles, cuando pase cerca de Cabo Rojo, en la costa suroeste de Puerto Rico, informó el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

5 PM EDT: Here are the latest Key Messages on #Dorian, which is now crossing the eastern Caribbean Sea. For more information, see https://t.co/tW4KeFW0gB, @NWSSanJuan and your local meteorological service. pic.twitter.com/StiIN4JafI

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2019