Wanda Vázquez asume como nueva gobernadora de Puerto Rico

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, juró este miércoles como nueva gobernadora de Puerto Rico, horas después de que el Tribunal Supremo de justicia (TSJ) de la isla invalidara el nombramiento de Pedro Pierluisi.

Vázquez juró ante las banderas de Estados Unidos y de Puerto Rico y luego posó para las cámaras, sin ofrecer declaraciones.

"Puerto Rico necesita certeza y estabilidad. Nuestras acciones estarán dirigidas a ese fin y siempre estará primero", había escrito previamente Vázquez en un comunicado.

Poco antes, en una decisión unánime, el TSJ de Puerto Rico había decidido que la juramentación del abogado Pierluisi había sido inconstitucional.

Pierluisi "no puede continuar en el cargo de gobernador a partir del momento en que esta Opinión y Sentencia sea efectiva" el miércoles a las 17:00 (hora local), expresó el dictamen de la corte.

Vázquez, que era la próxima en la línea de sucesión, había hecho público su desinterés en convertirse en gobernadora, pero poco después de conocerse el fallo judicial confirmó que acataría lo dispuesto por la ley.

Por su parte, Pierluisi abandonó la casa de gobierno en la capital, San Juan, llamando a la unión de los puertorriqueños y a "dejar atrás agendas político-partidistas, ideológicas o personalistas".

Pierluisi había asumido como gobernador el viernes pasado luego de ser nombrado a última hora por parte de Ricardo Rosselló, quien ese mismo día estaba abandonando el cargo de gobernador.

Roselló dimitió en medio de las protestas en su contra por los escándalos de corrupción y una polémica generada por la filtración de un chat en el que él y otros hombres intercambiaban mensajes ofensivos.

El nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado no había sido aprobado por el Senado, que en ese momento estaba en receso.

Rosselló se saltó esta prerrogativa amparándose en una enmienda de 2005 de una ley de 1952, con lo cual Pierluisi asumió el cargo.

"Cuando asumí el cargo de Gobernador el pasado viernes, lo hice a base del lenguaje expreso de la Constitución de Puerto Rico y la ley vigente en ese momento, pues las leyes se presumen constitucionales y, por ende, válidas", aclaró Pierluisi.

Al sesionar esta semana, el Senado dejó la decisión sobre la cuestionada gobernación de Pierluisi en manos del Tribunal Supremo.

Jennifer González, la congresista en Washington por Puerto Rico, comentó en un comunicado que "el Senado hizo lo correcto al poner a un lado el debate político y partidario para que el Tribunal Supremo tomara la decisión siguiendo la Constitución".

