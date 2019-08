EE. UU. extiende período de exención a Huawei antes de prohibición

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, indicó este lunes que Washington prolongó en 90 días las exenciones que permiten al gigante chino de las telecomunicaciones, Huawei, continuar comprando tecnología estadounidense, antes de una prohibición definitiva.

"Aunque urgimos a los consumidores a que dejen los productos de Huawei, reconocemos que es necesario más tiempo para evitar cualquier descontinuación", dijo Ross en un comunicado.

#News Department of Commerce Adds Dozens of New Huawei Affiliates to the Entity List and Maintains Narrow Exemptions through the Temporary General License https://t.co/wAGpwW5sS3 pic.twitter.com/QNUQzj0zfT

— U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) August 19, 2019