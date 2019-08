Alcalde de Mixco incita a la violencia por medio de redes sociales

Nuevamente el alcalde de Mixco, Neto Bran, vuelve a estar en medio de la polémica, esta vez al incitar a la violencia por medio de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Facebook el jefe edil relató acerca de la detención de un supuesto ladrón, al que señaló de haber quitado la batería a un automóvil.

Sin embargo, en su mensaje el funcionario dijo no solo se buscó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que iniciara el procedimiento correspondiente, sino que agredieron al sospechoso.

La historia de Bran señala que:

"Sorprendimos a este ladrón robando la batería de un automóvil en la colonia el Milagro, como la PNC no quizo llevárselo y los vecinos no quieren poner denuncia, quedó libre! Lo pusimos a hacer un poco de ejercicio y le dimos su cumbia de Neto. Vecinos si no van a denunciar por lo menos mírenle la ficha e identifíquenlo porque no es la primera vez que lo hace!!".