Trump alardea sobre su popularidad durante visita a hospital en Texas

El presidente Donald Trump supo exactamente cómo elevar la moral del personal médico que se recuperaba del tiroteo del fin de semana en El Paso, Texas: presumir con la concurrencia a su acto de campaña de febrero en la ciudad.

Las imágenes del alarde de Trump en el Centro Médico de la Universidad en El Paso el miércoles fueron divulgadas el jueves.

My time spent in Dayton and El Paso with some of the greatest people on earth. Thank you for a job well done! pic.twitter.com/TNVDGhxOpo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019